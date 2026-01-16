Loto Salle polyvalente Saint-Restitut
Loto Salle polyvalente Saint-Restitut dimanche 1 mars 2026.
Loto
Salle polyvalente Place du colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
le carton, 10 € les trois
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Loto de 8 parties 6 de 3 quines et un carton plein, 1 partie qui perd gagne, 1 carton plein.
Salle polyvalente Place du colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47
English :
Lotto of 8 games: 6 of 3 quines and a full card, 1 game that loses wins, 1 full card.
