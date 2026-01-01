Loto Saint-Romain

Loto Saint-Romain samedi 31 janvier 2026.

Loto

Salle des fêtes Saint-Romain Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Loto à Saint-Romain!
  .

Salle des fêtes Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74  vcsr-saintromain@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

Loto at Saint-Romain!

L’événement Loto Saint-Romain a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Sud Charente