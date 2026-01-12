Loto

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Un après-midi de convivialité et de bonne humeur ! Venez tenter votre chance et passer un moment agréable en famille ou entre amis, tout en soutenant l’école privée. De nombreux lots sont à gagner .

.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An afternoon of fun and good cheer! Come and try your luck and have a great time with family and friends, while supporting the private school. Lots of prizes to be won.

L’événement Loto Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme