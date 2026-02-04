Loto Salle des fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon

Loto

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Loto dans une salle bien chauffée et avec une bonne sono.

Bons d’achat de 30 à 350 €, jambons, rosettes, cartons de vin, etc.

Cartons vendus pour 17 parties 10 € le carton, 15 € les deux, 20 € les trois.

Attention salle de 120 places penser à réserver par e-mail (saint.romain.animation@gmail.com).

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 12 20 87 saint.romain.animation@gmail.com

