Loto Salle des fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-03-01
Loto dans une salle bien chauffée et avec une bonne sono.
Bons d’achat de 30 à 350 €, jambons, rosettes, cartons de vin, etc.
Cartons vendus pour 17 parties 10 € le carton, 15 € les deux, 20 € les trois.
Attention salle de 120 places penser à réserver par e-mail (saint.romain.animation@gmail.com).
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 12 20 87 saint.romain.animation@gmail.com
L’événement Loto Saint-Romain-sous-Gourdon a été mis à jour le 2026-02-04 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II