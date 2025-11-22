Loto Saint-Sulpice-de-Roumagnac

Loto

Loto organisé par l’association Institut de Formation Infirmières de Périgueux Nombreux lots dont un lot exceptionnel d’une valeur de 350 €, partie spéciale, 1,50 € le carton ou 8 € les 6 Bar et restauration possible sur place, tous les bénéfices seront au profit d’un stage humanitaire au Bénin

Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 37 65 54

English : Loto

Loto organized by the Institut de Formation Infirmières de Périgueux association Numerous prizes including an exceptional lot worth 350?, special game, 1.50? per box or 8? for 6 Bar and catering available on site, all profits to benefit a humanitarian training course in Benin

German : Loto

Lotto organisiert vom Verein Institut de Formation Infirmières de Périgueux Zahlreiche Lose, darunter ein außergewöhnliches Los im Wert von 350 ?, Sonderteil, 1,50 ? pro Karton oder 8 ? für 6 Bar und Verpflegung vor Ort möglich, alle Gewinne kommen einem humanitären Praktikum in Benin zugute

Italiano :

Lotteria organizzata dall’associazione Institut de Formation Infirmières de Périgueux Numerosi premi, tra cui un premio eccezionale del valore di 350 euro, gioco speciale, 1,50 euro per scatola o 8 euro per 6 Bar e ristorazione disponibili sul posto, tutti i profitti saranno destinati a un corso umanitario in Benin

Espanol : Loto

Loto organizado por la asociación Institut de Formation Infirmières de Périgueux Numerosos premios, entre ellos un premio excepcional valorado en 350€, juego especial, 1,50€ por caja u 8€ por 6 Bar y catering disponibles in situ, todos los beneficios se destinarán a un curso humanitario en Benín

