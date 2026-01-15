Loto

Salle des fêtes Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez passer une belle soirée en famille, entre amis ou en solo en participant au loto annuel du Sou des écoles !

.

Salle des fêtes Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 33 37 98 sou26240@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a wonderful evening with family, friends or on your own at the Sou des écoles’ annual lotto!

L’événement Loto Saint-Uze a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche