Loto Saint-Valentin rue Saint Epvre Moyenmoutier

Loto Saint-Valentin

rue Saint Epvre Salle des fêtes Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Nombreux bons d’achats.

Ouverture des portes à 19 h.

Restauration sur place.

Sur RéservationTout public

0 .

rue Saint Epvre Salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Numerous shopping vouchers.

Doors open at 7 pm.

Catering on site.

By reservation

L’événement Loto Saint-Valentin Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-02-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES