Loto Saint-Valentin rue Saint Epvre Moyenmoutier

Salle des fêtes, rue Saint Epvre, Moyenmoutier, Vosges
Vendredi 2026-02-13 19:00:00
2026-02-13 22:00:00
2026-02-13
Nombreux bons d’achats.
Ouverture des portes à 19 h.
Restauration sur place.
Sur Réservation. Tout public
rue Saint Epvre Salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16
English :
Numerous shopping vouchers.
Doors open at 7 pm.
Catering on site.
By reservation
Mis à jour le 2026-02-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES