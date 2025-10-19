Loto Saint-Vallier

Loto Saint-Vallier dimanche 19 octobre 2025.

Loto

Salle Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 13:30:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Loto de l’athlétic handball de St Vallier. De nombreux lots à gagner dont le lot numero 1 est un VTT électrique, et pour la partie enfant une Nintendo switch 2 .

Snack et buvette sur place.

.

Salle Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@ahbstvallier26.com

English :

St Vallier athletic handball lotto. Numerous prizes to be won, including the number 1 prize, an electric mountain bike, and for the children’s section, a Nintendo switch 2 .

Snacks and refreshments on site.

German :

Lotto des Athletic Handball von St Vallier. Es gibt viele Preise zu gewinnen, darunter ein elektrisches Mountainbike als Hauptpreis und ein Nintendo switch 2 für Kinder.

Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Lotteria di pallamano atletica di St Vallier. Molti i premi in palio, tra cui il primo premio, una mountain bike elettrica, e per i bambini un Nintendo switch 2 .

Snack e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Lotería atlética de balonmano de St Vallier. Muchos premios, entre ellos el número 1, una bicicleta eléctrica de montaña, y para los niños, una Nintendo switch 2 .

Aperitivos y refrescos in situ.

L’événement Loto Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche