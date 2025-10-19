Loto Saint-Vallier
Loto Saint-Vallier dimanche 19 octobre 2025.
Loto
Salle Désiré Valette Saint-Vallier Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
le carton
Début : 2025-10-19 13:30:00
fin : 2025-10-19 18:30:00
2025-10-19
Loto de l’athlétic handball de St Vallier. De nombreux lots à gagner dont le lot numero 1 est un VTT électrique, et pour la partie enfant une Nintendo switch 2 .
Snack et buvette sur place.
Salle Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@ahbstvallier26.com
English :
St Vallier athletic handball lotto. Numerous prizes to be won, including the number 1 prize, an electric mountain bike, and for the children’s section, a Nintendo switch 2 .
Snacks and refreshments on site.
German :
Lotto des Athletic Handball von St Vallier. Es gibt viele Preise zu gewinnen, darunter ein elektrisches Mountainbike als Hauptpreis und ein Nintendo switch 2 für Kinder.
Snacks und Getränke vor Ort.
Italiano :
Lotteria di pallamano atletica di St Vallier. Molti i premi in palio, tra cui il primo premio, una mountain bike elettrica, e per i bambini un Nintendo switch 2 .
Snack e rinfreschi sul posto.
Espanol :
Lotería atlética de balonmano de St Vallier. Muchos premios, entre ellos el número 1, una bicicleta eléctrica de montaña, y para los niños, una Nintendo switch 2 .
Aperitivos y refrescos in situ.
L’événement Loto Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche