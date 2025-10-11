Loto Sainte-Geneviève-des-Bois

Loto Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 11 octobre 2025.

Loto

route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 12:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Loto

Loto organisé par l’ALEP à la salle des fêtes, restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 12h. début des jeux à 13h30. .

route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GATINAIS SUD