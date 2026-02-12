Loto Sainte-Marie-Kerque Sainte-Marie-Kerque
Loto Sainte-Marie-Kerque Sainte-Marie-Kerque dimanche 22 février 2026.
Loto Sainte-Marie-Kerque
Sainte-Marie-Kerque Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Venez nombreux tenter votre chance et passer un bon moment avec le club de l’Amitié des Aînés de Sainte-Marie-Kerque .
Sainte-Marie-Kerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 78 92 02 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto Sainte-Marie-Kerque Sainte-Marie-Kerque a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq