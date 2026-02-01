LOTO Sainte Marie Sainte-Marie
LOTO Sainte Marie Sainte-Marie vendredi 27 février 2026.
Salle des Ardoisières Sainte-Marie Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-27 18:00:00
2026-02-27
Vendredi 27 février 2026
Début des jeux à 20h00 (ouverture des portes à 18h00)
Salle des Ardoisières Sainte Marie
Soirée animée par Vicky.
De nombreux lots à gagner
Cartes d’achat de 800€, 350€, 250€, 150€, 100€, 70€/60€, 50€, 40€, 30€, carton américain, corbeilles garnies, lot surprise et autres lots.
Tarifs
3€ la carte
8€ les 3 cartes
13€ les 6 cartes
17€ les 8 cartes
20€ les 10 cartes
Carte surprise 2€ l’unité 5€ les 3
Paiement par chèque et carte bancaire acceptés.
Petite restauration sur place buvette, sandwiches, crêpes, pâtisserie.
Organisation Redon O.C
Réservations possibles au 06 10 69 78 19 .
Salle des Ardoisières Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 10 69 78 19
English :
