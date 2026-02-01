LOTO Sainte Marie Sainte-Marie

LOTO Sainte Marie

Salle des Ardoisières Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Vendredi 27 février 2026

Début des jeux à 20h00 (ouverture des portes à 18h00)

Salle des Ardoisières Sainte Marie

Soirée animée par Vicky.

De nombreux lots à gagner

Cartes d’achat de 800€, 350€, 250€, 150€, 100€, 70€/60€, 50€, 40€, 30€, carton américain, corbeilles garnies, lot surprise et autres lots.

Tarifs

3€ la carte

8€ les 3 cartes

13€ les 6 cartes

17€ les 8 cartes

20€ les 10 cartes

Carte surprise 2€ l’unité 5€ les 3

Paiement par chèque et carte bancaire acceptés.

Petite restauration sur place buvette, sandwiches, crêpes, pâtisserie.

Organisation Redon O.C

Réservations possibles au 06 10 69 78 19 .

Salle des Ardoisières Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 10 69 78 19

