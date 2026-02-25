Loto Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne
Loto Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne vendredi 6 mars 2026.
Loto
Salle de l’Escale de Retz Allée de l’Escale Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 23:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Amateur(s) et amatrice(s) de jeux et surtout de loto, ce rendez-vous est fait pour vous ! Rendez-vous à la salle de l’Escale de Retz de Sainte-Pazanne pour le tirage des bons numéros
Dans une ambiance conviviale, venez participer à ce loto solidaire proposé par l’association Kop’In Retz
Pratique
ouverture des portes à 18h
début du loto à 20h
cette soirée conviviale, organisée par les bénévoles de l’association, a pour objectif de financer la participation de l’équipe féminine du FC Retz à un tournoi international à Béziers
nombreux lots à gagner 1er lot 500 € en bon d’achat, plus de 3000 euros de lots
buvette et petite restauration sur place
réservations par téléphone ou via le lien HelloAsso
animé par Anthony et Olivia animation
tarifs 3 € le carton, 8 € les 3 cartons, 10 € les 4 cartons, 15 € les 6 cartons et 1 gratuite, 18 € les 8 cartons, 20 € les 10 cartons
ouvert à tous
Salle de l’Escale de Retz Allée de l’Escale Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 40 66 02 kopinretz@gmail.com
