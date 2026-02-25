Loto Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne

Loto

Salle de l’Escale de Retz Allée de l’Escale Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Amateur(s) et amatrice(s) de jeux et surtout de loto, ce rendez-vous est fait pour vous ! Rendez-vous à la salle de l’Escale de Retz de Sainte-Pazanne pour le tirage des bons numéros

Dans une ambiance conviviale, venez participer à ce loto solidaire proposé par l’association Kop’In Retz

Pratique

ouverture des portes à 18h

début du loto à 20h

cette soirée conviviale, organisée par les bénévoles de l’association, a pour objectif de financer la participation de l’équipe féminine du FC Retz à un tournoi international à Béziers

nombreux lots à gagner 1er lot 500 € en bon d’achat, plus de 3000 euros de lots

buvette et petite restauration sur place

réservations par téléphone ou via le lien HelloAsso

animé par Anthony et Olivia animation

tarifs 3 € le carton, 8 € les 3 cartons, 10 € les 4 cartons, 15 € les 6 cartons et 1 gratuite, 18 € les 8 cartons, 20 € les 10 cartons

ouvert à tous

Salle de l’Escale de Retz Allée de l’Escale Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 40 66 02 kopinretz@gmail.com

English :

If you’re a fan of games, especially lotto, this is the event for you! See you at the Escale de Retz hall in Sainte-Pazanne for the drawing of the correct numbers

