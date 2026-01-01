Loto Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène
Loto Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène dimanche 25 janvier 2026.
Loto
Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 13:15:00
fin : 2026-01-25 19:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Venez participer au loto organisé par le Comité de jumelage
3€ la carte, 10€ les 4 cartes
Bénéfices reversés pour le voyage des CM2 à Marinéo
Nombreux lots
500€ à Intermarché
Trotinette électrique
Trieuse à bière, Cookéo, repas gastronomique, cafetière..
.
Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 13 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the bingo organized by the Twinning Committee
3? per card, 10? for 4 cards
Proceeds donated for CM2 trip to Marinéo
Numerous prizes
500? at Intermarché
Electric scooter
Beer sorter, Cookéo, gourmet meal, coffee maker…
L’événement Loto Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron