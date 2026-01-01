Loto Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène

Loto

Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 13:15:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Venez participer au loto organisé par le Comité de jumelage

3€ la carte, 10€ les 4 cartes

Bénéfices reversés pour le voyage des CM2 à Marinéo



Nombreux lots

500€ à Intermarché

Trotinette électrique

Trieuse à bière, Cookéo, repas gastronomique, cafetière..

.

Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 13 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the bingo organized by the Twinning Committee

3? per card, 10? for 4 cards

Proceeds donated for CM2 trip to Marinéo



Numerous prizes

500? at Intermarché

Electric scooter

Beer sorter, Cookéo, gourmet meal, coffee maker…

L’événement Loto Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron