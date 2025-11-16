Loto Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Loto
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Loto organisé par l’association Scène Ouverte
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 35 15 40
English :
Loto organized by the Scène Ouverte association
German :
Lotto, organisiert vom Verein Scène Ouverte (Offene Bühne)
Italiano :
Loto organizzato dall’associazione Scène Ouverte
Espanol :
Loto organizado por la asociación Scène Ouverte
