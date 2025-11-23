Loto salle des fêtes de Cerzat

Cerzat Haute-Loire

Tarif : – – EUR

2,50 euros la carte

10 euros les 5 cartes

Date : 2025-11-23 14:30:00

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Organisé par l’APE de Couteuges, St Privat du Dragon et Cerzat. Lots à gagner: 1 cookeo infinity, 1 barbecue, 1 aspirateur balai, 1 bon d’achat Intermarché, 2 places adultes et 2 places enfants pour le PAL. Venez tenter votre chance!

Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

Organized by the APE of Couteuges, St Privat du Dragon and Cerzat. Prizes to be won: 1 cookeo infinity, 1 barbecue, 1 vacuum cleaner, 1 Intermarché voucher, 2 adult tickets and 2 children’s tickets for the PAL. Come and try your luck!

German :

Organisiert von der Elternvereinigung von Couteuges, St Privat du Dragon und Cerzat. Zu gewinnen gibt es: 1 Cookeo Infinity, 1 Grill, 1 Besenstaubsauger, 1 Intermarché-Gutschein, 2 Eintrittskarten für Erwachsene und 2 Eintrittskarten für Kinder für das PAL. Versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

Organizzato dall’APE di Couteuges, St Privat du Dragon e Cerzat. Premi in palio: 1 cookeo infinity, 1 barbecue, 1 aspirapolvere, 1 buono Intermarché, 2 biglietti per adulti e 2 biglietti per bambini per il PAL. Venite a tentare la fortuna!

Espanol :

Organizado por la APE de Couteuges, St Privat du Dragon y Cerzat. Premios: 1 cookeo infinity, 1 barbacoa, 1 aspiradora, 1 vale Intermarché, 2 entradas de adulto y 2 entradas de niño para el PAL. ¡Ven a probar suerte!

