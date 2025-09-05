Loto

Salmagne Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Lots de valeur. Buvette et restauration sur place. Possibilité de réserver par téléphone.

2,50€ le carton 12€ les 6.Tout public

Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 82 65 10

English :

Valuable prizes. Refreshments and catering on site. Reservations by telephone.

2.50? per box ? 12? per 6.

German :

Wertvolle Lose. Getränke und Speisen vor Ort. Reservierung per Telefon möglich.

2,50? pro Karton ? 12? für 6.

Italiano :

Premi di valore. Rinfreschi e catering in loco. Prenotazioni telefoniche.

2,50 a scatola? 12? per 6.

Espanol :

Valiosos premios. Refrescos y catering in situ. Se pueden hacer reservas por teléfono.

2,50 por caja ? 12? por 6.

L’événement Loto Salmagne a été mis à jour le 2025-01-31 par OT SUD MEUSE