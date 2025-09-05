Loto Salmagne
Loto Salmagne vendredi 7 novembre 2025.
Loto
Salmagne Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Lots de valeur. Buvette et restauration sur place. Possibilité de réserver par téléphone.
2,50€ le carton 12€ les 6.Tout public
.
Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 82 65 10
English :
Valuable prizes. Refreshments and catering on site. Reservations by telephone.
2.50? per box ? 12? per 6.
German :
Wertvolle Lose. Getränke und Speisen vor Ort. Reservierung per Telefon möglich.
2,50? pro Karton ? 12? für 6.
Italiano :
Premi di valore. Rinfreschi e catering in loco. Prenotazioni telefoniche.
2,50 a scatola? 12? per 6.
Espanol :
Valiosos premios. Refrescos y catering in situ. Se pueden hacer reservas por teléfono.
2,50 por caja ? 12? por 6.
L’événement Loto Salmagne a été mis à jour le 2025-01-31 par OT SUD MEUSE