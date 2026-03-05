Loto Salmagne
Loto Salmagne vendredi 17 avril 2026.
Loto
Salmagne Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-04-17 2026-06-05 2026-09-04 2026-11-06
Lots de valeur. Buvette et restauration sur place. Possibilité de réserver par téléphone.
2,50€ le carton 12€ les 6.
Organisé par le Comité des fêtes de Salmagne.Tout public
Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 82 65 10
English :
Valuable prizes. Refreshments and catering on site. Reservations by telephone.
2.50? per box ? 12? per 6.
Organized by the Comité des fêtes de Salmagne.
L’événement Loto Salmagne a été mis à jour le 2026-03-05 par OT SUD MEUSE