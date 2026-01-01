Loto Salon Handball Club Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Dimanche 11 janvier 2026 de 15h à 18h.
Ouverture des portes à 14h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
SAVE THE DATE ! ️ Le club organise son premier loto ! ✨
On se donne rendez-vous le Dimanche 19 Janvier à l’espace Charles Trenet à Salon de Provence
Lancement de l’après-midi 15H
ouverture des portes 14H
‼️ pas de réservation possible
buvette & restauration rapide sur place
5€ le carton
15€ les 4 cartons
20€ les 6 cartons
un carton offert pour chaque licencié.e du SHBCP
si vous souhaitez participer aux lots n’hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur par mail
contact.shbcp@gmail.com .
