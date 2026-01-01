Loto Salon Handball Club Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto Salon Handball Club Provence

Dimanche 11 janvier 2026 de 15h à 18h.

Ouverture des portes à 14h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

SAVE THE DATE ! ️ Le club organise son premier loto ! ✨

On se donne rendez-vous le Dimanche 19 Janvier à l’espace Charles Trenet à Salon de Provence



Lancement de l’après-midi 15H

ouverture des portes 14H



‼️ pas de réservation possible

buvette & restauration rapide sur place



5€ le carton

15€ les 4 cartons

20€ les 6 cartons

un carton offert pour chaque licencié.e du SHBCP



si vous souhaitez participer aux lots n’hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur par mail

contact.shbcp@gmail.com .

Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.shbcp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SAVE THE DATE! ? The club organizes its first bingo! ?

L’événement Loto Salon Handball Club Provence Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence