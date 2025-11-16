LOTO SAM JUDO SALLE DES FÊTES Seysses

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-16

Venez participer à ce loto participatif.

Loto au profit du club du SAM judo.11 parties et une partie spéciale. .

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie sam.judo@outlook.fr

English :

Come and take part in this participatory bingo.

German :

Nehmen Sie an diesem partizipativen Lotto teil.

Italiano :

Venite a divertirvi!

Espanol :

¡Ven y únete a la diversión!

L’événement LOTO SAM JUDO Seysses a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE