LOTO SAM JUDO SALLE DES FÊTES Seysses dimanche 16 novembre 2025.
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-16
Venez participer à ce loto participatif.
Loto au profit du club du SAM judo.11 parties et une partie spéciale. .
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie sam.judo@outlook.fr
English :
Come and take part in this participatory bingo.
German :
Nehmen Sie an diesem partizipativen Lotto teil.
Italiano :
Venite a divertirvi!
Espanol :
¡Ven y únete a la diversión!
