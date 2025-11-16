LOTO SAM JUDO SALLE DES FÊTES Seysses

LOTO SAM JUDO

LOTO SAM JUDO SALLE DES FÊTES Seysses dimanche 16 novembre 2025.

LOTO SAM JUDO

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Venez participer à ce loto participatif.
Loto au profit du club du SAM judo.11 parties et une partie spéciale.   .

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie   sam.judo@outlook.fr

English :

Come and take part in this participatory bingo.

German :

Nehmen Sie an diesem partizipativen Lotto teil.

Italiano :

Venite a divertirvi!

Espanol :

¡Ven y únete a la diversión!

L’événement LOTO SAM JUDO Seysses a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE