LOTO SANS ORDINATEUR Albaret-le-Comtal dimanche 12 avril 2026.

Albaret-le-Comtal Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :
2026-04-12

Loto sans ordinateur avec de nombreux lots à gagner, organisé par le Comité des fêtes d’Albaret le Comtal   .

Albaret-le-Comtal 48310 Lozère Occitanie +33 6 40 32 48 57 

