LOTO SANS ORDINATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac samedi 7 mars 2026.

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Loto sans ordinateur organisé par 4 élèves du lycée Théophile Roussel
Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer comité Lozère   .

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

