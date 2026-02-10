Loto Sarras

Loto

Complexe sportif Sarras Ardèche

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

De nombreux lots séjour bien-être, air fryer, Nintendo Switch lite, etc…

Buvette et restauration sur place.

.

Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 19 81

English :

Lots of prizes: wellness stay, air fryer, Nintendo Switch lite, etc…

Snacks and refreshments on site.

