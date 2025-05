Loto – Salle des fêtes Sarriac-Bigorre, 20 juin 2025 21:00, Sarriac-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Loto Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 21:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Participez au loto du Comité des fêtes de Sarriac-Bigorre.

Avec de nombreux lots à gagner, vous êtes attendus nombreux ! Bons d’achats, filets garnis, paniers gourmands, etc…

Début du Loto à 21h.

Restauration sur place.

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE

Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 98 mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr

English :

Take part in the Sarriac-Bigorre Comité des fêtes bingo.

With lots of prizes to be won, we look forward to seeing you there! Shopping vouchers, loot boxes, gourmet baskets, etc…

Lotto starts at 9pm.

Catering on site.

German :

Nehmen Sie am Lotto des Festkomitees von Sarriac-Bigorre teil.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen und Sie werden zahlreich erwartet! Einkaufsgutscheine, gefüllte Netze, Schlemmerkörbe, etc…

Beginn des Lottos um 21 Uhr.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Partecipate alla tombola del Comité des fêtes di Sarriac-Bigorre.

Con tanti premi in palio, speriamo di vedervi numerosi! Buoni spesa, loot box, cesti gastronomici, ecc…

Il lotto inizia alle 21.00.

Catering in loco.

Espanol :

Participe en el bingo del Comité des fêtes de Sarriac-Bigorre.

Esperamos verle en el bingo, en el que se repartirán muchos premios Vales de compra, cajas de botín, cestas gastronómicas…

La lotería empieza a las 21.00 h.

Servicio de catering in situ.

L’événement Loto Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2025-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65