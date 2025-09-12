Loto SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre

Venez passer une soirée conviviale et animée autour d’un loto spectaculaire à Sarriac-Bigorre, où 12 parties pleines suivies d’une partie Bingo vous attendent. Derrière les cartons, ce sont des bons d’achat (de 50 à 200 €), ainsi que de généreux lots gourmands comme barquettes de viandes, jambons, plateaux de charcuteries et de fromages, qui pourraient être à vous. La salle des fêtes, chaleureusement mise à disposition, propose également une buvette sur place pour prolonger le plaisir dans la bonne humeur.

Ouverture des portes 19h30

Début du loto 21h00

Lots bons d’achat de 50 à 200 €, charcuteries, viandes, fromages…

Restauration buvette sur place

Une belle invitation à partager un moment chaleureux, à se laisser griser par le suspense des tirages et à savourer quelques instants festifs en communauté.

SARRIAC-BIGORRE 2 place de l’Eglise Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 98 mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy a lively and convivial evening at a spectacular lotto in Sarriac-Bigorre, where 12 full games followed by a bingo game await you. Behind the boxes, you?ll find vouchers (from ?50 to ?200), as well as generous gourmet prizes such as meat trays, hams, charcuterie and cheese platters, which could be yours for the taking. The village hall, warmly provided, also offers an on-site refreshment bar to prolong the pleasure in good spirits.

Doors open: 7:30pm

Lotto starts: 9:00 pm

Prizes: vouchers from 50 to 200 euros, cold meats, meats, cheeses?

Catering: refreshment bar on site

An invitation to share a warm moment, to be exhilarated by the suspense of the draws and to enjoy a few festive moments together.

German :

Verbringen Sie einen geselligen und lebhaften Abend bei einem spektakulären Lotto in Sarriac-Bigorre, wo 12 volle Spiele gefolgt von einem Bingo-Teil auf Sie warten. Hinter den Kartons verbergen sich Einkaufsgutscheine (von 50 bis 200 ?) sowie großzügige Schlemmerpreise wie Fleischschalen, Schinken, Wurst- und Käseplatten, die Ihnen gehören könnten. Der Festsaal, der herzlich zur Verfügung gestellt wurde, bietet auch einen Ausschank vor Ort, um das Vergnügen in guter Stimmung zu verlängern.

Öffnung der Türen: 19.30 Uhr

Beginn des Lottos: 21.00 Uhr

Gewinne: Einkaufsgutscheine von 50 bis 200 Euro, Wurstwaren, Fleisch, Käse?

Verpflegung: Getränke vor Ort

Eine schöne Einladung, einen gemütlichen Moment zu teilen, sich von der Spannung der Ziehungen berauschen zu lassen und einige festliche Momente in der Gemeinschaft zu genießen.

Italiano :

Venite a godervi una serata conviviale e vivace in uno spettacolare lotto a Sarriac-Bigorre, dove vi aspettano 12 partite complete seguite da una tombola. Dietro le caselle troverete dei buoni (da 50 a 200 euro), oltre a generosi premi gastronomici come vassoi di carne, prosciutti, salumi e formaggi, che potrebbero essere tutti vostri. La sala del villaggio, che è stata messa a disposizione con grande calore, dispone anche di un bar per rinfrescarsi e continuare a divertirsi.

Apertura porte: ore 19.30

Inizio del gioco del lotto: ore 21.00

Premi: buoni spesa da 50 a 200 euro, salumi, carni, formaggi?

Ristorazione: bar in loco

Un invito a condividere un momento di calore, a lasciarsi emozionare dalla suspense delle estrazioni e a godersi qualche momento di festa insieme.

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada agradable y animada en una lotería espectacular en Sarriac-Bigorre, donde le esperan 12 partidas completas seguidas de una partida de bingo. Detrás de las cajas, encontrará vales (de 50 a 200 euros), así como generosos premios gastronómicos como bandejas de carne, jamones, charcutería y tablas de quesos, que podrán ser suyos. En la sala de fiestas del pueblo, que ha sido calurosamente cedida, también se servirán refrescos para que la diversión continúe.

Apertura de puertas: 19.30 h

Comienzo de la lotería: 21.00 h

Premios: vales de compra de 50 a 200 euros, embutidos, carnes, quesos..

Restauración: bar de refrescos in situ

Una invitación a compartir un momento cálido, a emocionarse con el suspense de los sorteos y a disfrutar juntos de unos momentos festivos.

