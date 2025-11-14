Loto Salle des fêtes Sarriac-Bigorre
Loto Salle des fêtes Sarriac-Bigorre vendredi 14 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées
Dernier Loto de l’année du Comité des fêtes !
Avec de nombreux lots à gagner bons d’achats, filets garnis, paniers gourmands,… et toujours une ambiance conviviale et détendue.
➡️ 19h30 ouverture des portes
➡️ 21h début du Loto
Restauration sur place.
Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 26 55 75 comite.sarriacb@gmail.com
English :
Last Loto of the year for the Comité des fêtes!
With lots of prizes to be won: shopping vouchers, filets garnis , gourmet baskets… and always a friendly, relaxed atmosphere.
?? 7.30pm: doors open
?? 9pm: Lotto begins
Catering on site.
German :
Letztes Lotto des Jahres des Festkomitees!
Es gab zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine, Garniernetze, Schlemmerkörbe,… und immer eine freundliche und entspannte Atmosphäre.
?? 19:30 Uhr: Öffnung der Türen
?? 21 Uhr: Beginn des Lottos
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Ultima Loto dell’anno per il Comité des fêtes!
Con tanti premi in palio: buoni spesa, loot box, cesti gastronomici, ecc. e sempre in un’atmosfera amichevole e rilassata.
?? 19.30: apertura porte
?? ore 21.00: inizio del Lotto
Ristorazione in loco.
Espanol :
¡Último Loto del año para el Comité des fêtes!
Con muchos premios en juego: vales de compra, lotes, cestas gastronómicas, etc., y siempre en un ambiente agradable y distendido.
?? 19.30 h: apertura de puertas
?? 21.00 h: comienzo de la lotería
Catering in situ.
L’événement Loto Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65