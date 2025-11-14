Loto

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dernier Loto de l’année du Comité des fêtes !

Avec de nombreux lots à gagner bons d’achats, filets garnis, paniers gourmands,… et toujours une ambiance conviviale et détendue.

➡️ 19h30 ouverture des portes

➡️ 21h début du Loto

Restauration sur place.

.

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 26 55 75 comite.sarriacb@gmail.com

English :

Last Loto of the year for the Comité des fêtes!

With lots of prizes to be won: shopping vouchers, filets garnis , gourmet baskets… and always a friendly, relaxed atmosphere.

?? 7.30pm: doors open

?? 9pm: Lotto begins

Catering on site.

German :

Letztes Lotto des Jahres des Festkomitees!

Es gab zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine, Garniernetze, Schlemmerkörbe,… und immer eine freundliche und entspannte Atmosphäre.

?? 19:30 Uhr: Öffnung der Türen

?? 21 Uhr: Beginn des Lottos

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Ultima Loto dell’anno per il Comité des fêtes!

Con tanti premi in palio: buoni spesa, loot box, cesti gastronomici, ecc. e sempre in un’atmosfera amichevole e rilassata.

?? 19.30: apertura porte

?? ore 21.00: inizio del Lotto

Ristorazione in loco.

Espanol :

¡Último Loto del año para el Comité des fêtes!

Con muchos premios en juego: vales de compra, lotes, cestas gastronómicas, etc., y siempre en un ambiente agradable y distendido.

?? 19.30 h: apertura de puertas

?? 21.00 h: comienzo de la lotería

Catering in situ.

L’événement Loto Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65