Loto

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Sarriac-Bigorre vous donne rendez-vous pour un petit loto convivial !

Au programme 12 parties pleines et une partie bingo pour tenter votre chance et repartir les bras chargés.

De nombreux lots sont à gagner bons d’achat, filets garnis, paniers gourmands, lots de viandes et bien d’autres surprises.

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, dans une ambiance détendue et festive.

Une buvette sera également à votre disposition pour vous régaler tout au long de la soirée.

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Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 98 mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr

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English :

? Sarriac-Bigorre invites you to a friendly little lotto!

On the program: 12 full games and a bingo game to try your luck and leave with your arms full.

Lots of prizes are up for grabs: vouchers, fillets garnis, gourmet baskets, meat prizes and many other surprises.

Come and share a warm moment with family and friends, in a relaxed and festive atmosphere.

A refreshment bar will also be available for you to enjoy throughout the evening.

L’événement Loto Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65