Sauguis-Saint-Étienne

Loto

Salle Mirande Sauguis-Saint-Étienne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vous aimez jouer ? Vous êtes attendus à Sauguis.

De nombreux lots sont à gagner au loto du rassemblement de rugby, Barcus-Menditte

– 1 semaine à Vieux-Boucau pour 4 personnes,

– 1 week-end à Iraty pour 6 personnes,

– 200 € de bons d’achat Pays basque au cœur,

– 1 journée au Pic du Midi de Bigorre,

– et de nombreux autres lots.

Réservez votre soirée pour un moment de convivialité et de bonne humeur. .

Salle Mirande Sauguis-Saint-Étienne 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Loto

L’événement Loto Sauguis-Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque