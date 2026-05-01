Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Sauguis-Saint-Étienne

Loto Sauguis-Saint-Étienne

Loto Sauguis-Saint-Étienne vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Salle Mirande

Ville : 64470 Sauguis-Saint-Étienne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif

Sauguis-Saint-Étienne

Loto

Salle Mirande Sauguis-Saint-Étienne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Vous aimez jouer ? Vous êtes attendus à Sauguis.
De nombreux lots sont à gagner au loto du rassemblement de rugby, Barcus-Menditte
– 1 semaine à Vieux-Boucau pour 4 personnes,
– 1 week-end à Iraty pour 6 personnes,
– 200 € de bons d’achat Pays basque au cœur,
– 1 journée au Pic du Midi de Bigorre,
– et de nombreux autres lots.
Réservez votre soirée pour un moment de convivialité et de bonne humeur.   .

Salle Mirande Sauguis-Saint-Étienne 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Sauguis-Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque