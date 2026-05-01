Loto Sauguis-Saint-Étienne
Loto Sauguis-Saint-Étienne vendredi 8 mai 2026.
Sauguis-Saint-Étienne
Loto
Salle Mirande Sauguis-Saint-Étienne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vous aimez jouer ? Vous êtes attendus à Sauguis.
De nombreux lots sont à gagner au loto du rassemblement de rugby, Barcus-Menditte
– 1 semaine à Vieux-Boucau pour 4 personnes,
– 1 week-end à Iraty pour 6 personnes,
– 200 € de bons d’achat Pays basque au cœur,
– 1 journée au Pic du Midi de Bigorre,
– et de nombreux autres lots.
Réservez votre soirée pour un moment de convivialité et de bonne humeur. .
Salle Mirande Sauguis-Saint-Étienne 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Loto
L’événement Loto Sauguis-Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque