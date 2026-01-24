Loto

Salle des sports Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

20h30 Loto en 13 parties, dont deux au carton vide, deux pour les enfants et une au carton plein direct pour finir.

Nombreux lots à gagner bons d’achat de 250 euros en alimentaire, 100 euros à La Citadine, un Air Fryer, une enceinte

bluetooth, petits appareils électroménagers, etc. .

Salle des sports Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 55 65

L’événement Loto Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coeur de Béarn