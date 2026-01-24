Loto Sault-de-Navailles
Loto Sault-de-Navailles samedi 31 janvier 2026.
Loto
Salle des sports Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
20h30 Loto en 13 parties, dont deux au carton vide, deux pour les enfants et une au carton plein direct pour finir.
Nombreux lots à gagner bons d’achat de 250 euros en alimentaire, 100 euros à La Citadine, un Air Fryer, une enceinte
bluetooth, petits appareils électroménagers, etc. .
Salle des sports Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 55 65
