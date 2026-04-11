Loto Salle polyvalente Saulxures-sur-Moselotte
Loto Salle polyvalente Saulxures-sur-Moselotte dimanche 19 avril 2026.
Saulxures-sur-Moselotte
Loto
Salle polyvalente 72 Rue de Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Venez tenter votre chance à la soirée loto, de nombreux lots sont à gagner! Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à partir de 12h30, début des jeux à 14h. Réservation après 18h au 06 47 82 55 51.Tout public
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Salle polyvalente 72 Rue de Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 6 47 82 55 51
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English :
Come and try your luck at the bingo evening, with lots of prizes to be won! Catering and refreshments on site. Doors open from 12.30 pm, games start at 2 pm. Reservations after 6pm on 06 47 82 55 51.
L’événement Loto Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-04-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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