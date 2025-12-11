Loto Salle Equinoxe Savenay

Loto

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 12:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Loto organisé par l’association Savenay Tennis de table. De nombreux lots sont à remporter. .

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 45 25 39 06

English :

L’événement Loto Savenay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon