Loto Savigné

Loto, ouverture des portes à 12h30

Venez tentez votre chance dans une ambiance conviviale !

Snack, buvette, gourmandises disponbiles sur place.

Loto organisé par l’APEL Jeanne d’Arc, au profit de l’école et du collège jouer, c’est soutenir l’éducation tout en passant un bon moment. .

Salle des fêtes Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 77 61 68

