Loto Schirmeck

Loto

53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Profitez du loto organisé par l’Association des Amis du Long Séjour de Saint-Luc ! Une trottinette électrique, téléviseur, un vélo de ville mixte, des bons d’achats et d’autres lots de valeurs avec petite restauration et buvette sur place. .

53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 51 51 45

