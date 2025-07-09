Loto Schirmeck
Loto Schirmeck samedi 18 avril 2026.
Loto
53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 23:45:00
Date(s) :
2026-04-18
Nombreux lots de valeur à gagner au Super Loto organisé par Schirmeck La Broque Basket ! Petite restauration sur place. .
53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 27 81 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto Schirmeck a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
À voir aussi à Schirmeck (Bas-Rhin)
- Grande chasse aux œufs Schirmeck 4 avril 2026
- Jean ou Hans, quelle histoire ? Schirmeck 15 avril 2026
- Parcours de marche nordique du Colbéry vers l’abri du Colbéry Schirmeck Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit vélo B03 Sur les hauteurs de Wisches Schirmeck Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit VTT C02 De Schirmeck vers le Struthof Schirmeck Bas-Rhin 1 mai 2026