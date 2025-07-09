Loto

53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:45:00

Date(s) :

2026-04-18

Nombreux lots de valeur à gagner au Super Loto organisé par Schirmeck La Broque Basket ! Petite restauration sur place. .

53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 27 81 31

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English :

L’événement Loto Schirmeck a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche