Loto Séby
Loto Séby dimanche 1 février 2026.
Loto
Séby Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : dimanche 1 février 2026
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Nombreux lots (bons d’achat, jambons, canards, etc). Buvette et restauration sur place. Sur pré-inscription de préférence. .
Séby 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 11 46 28
English : Loto
