Loto

Séby Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Nombreux lots (bons d’achat, jambons, canards, etc). Buvette et restauration sur place. Sur pré-inscription de préférence. .

Séby 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 11 46 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Séby a été mis à jour le 2026-01-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran