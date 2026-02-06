Loto Salle des associations Seilhac
Loto orginisé par le comité des fêtes de Seilhac (Maison des associations)
Ouverture des portes à 18h30
10 parties, partie surprise, partie du bar, partie enfant
Nombreux lots TV140cm, machine à laver 10kg, aspirateur sans fil et pleins d’autres surprises.
1 carton 5€
6 cartons 25€
Partie surprise 5€
Restauration et buvette sur palce .
Salle des associations 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 32 74 81
