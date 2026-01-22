Loto Salle polyvalente Sérandon

Loto

Le Club Lou Micalets vous invite au loto, organisé à la salle des fêtes, avec 1200€ de lots à gagner 2 places de match de rugby, une centrale vapeur, une friteuse sans huile, une cafetière Tassimo, une parure de lit, du linge de maison, un service à raclette, un aspirateur sans fil et un lot bien-être…

4€ le carton, 10€ les 3 cartons et 20€ les 8 cartons

Buvette, pâtisseries et bourriche .

Salle polyvalente Le Bourg Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 43 89

