Loto Sermaises
Loto Sermaises vendredi 14 novembre 2025.
Loto
Sermaises Loiret
Venez tenter votre chance au grand Loto de Sermaises du Loiret le vendredi 14 novembre 2025 !
Une soirée conviviale animée par Daniel, avec plus de 1 200 € en bons d’achat, un bingo spécial, de nombreux lots gourmands, et une buvette-restauration sur place pour passer un moment chaleureux et plein de suspense ! ✨ .
Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 72 92
English :
Come and try your luck at the grand Loto de Sermaises du Loiret on Friday, November 14, 2025!
German :
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück beim großen Lotto in Sermaises du Loiret am Freitag, den 14. November 2025!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna al grande Loto de Sermaises du Loiret venerdì 14 novembre 2025!
Espanol :
Venga a probar suerte en el gran Loto de Sermaises du Loiret el viernes 14 de noviembre de 2025
