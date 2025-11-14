Loto Sermaises

Loto

Début : 2025-11-14 18:30:00

Venez tenter votre chance au grand Loto de Sermaises du Loiret le vendredi 14 novembre 2025 !

Une soirée conviviale animée par Daniel, avec plus de 1 200 € en bons d’achat, un bingo spécial, de nombreux lots gourmands, et une buvette-restauration sur place pour passer un moment chaleureux et plein de suspense ! ✨ .

Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 72 92

English :

Come and try your luck at the grand Loto de Sermaises du Loiret on Friday, November 14, 2025!

German :

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück beim großen Lotto in Sermaises du Loiret am Freitag, den 14. November 2025!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna al grande Loto de Sermaises du Loiret venerdì 14 novembre 2025!

Espanol :

Venga a probar suerte en el gran Loto de Sermaises du Loiret el viernes 14 de noviembre de 2025

