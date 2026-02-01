Loto Shläg La Soulane Jézeau

Loto Shläg

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Compagnie Brûlure Indienne | Pomegranate Sounds

Un loto sans pareil, musical et décalé (catan, décalé catan ohé ohé) !!

On dit souvent que l’important c’est de participer… Nous sommes ici avant tout pour jouer. Au loto. Oui monsieur ! Et pour gagner des lots incongrus, décalés ou de votre grenier pour les remettre dans la boucle et ainsi peut être remporter la quine !

– 3 cartons par personne… Pour cela, tu amènes un lot de seconde main (en bon état, bien sûr !). Des lots farfelus, insolites ou sortis de ton grenier ou de ton garage tout peut repartir dans la boucle… et peut-être te faire remporter la quine ou le carton plein !

– Deux animateurs-DJs de compétition, des disques et des boules, plein !

– On gagne ensemble, on perd ensemble… mais surtout, on rigole ensemble !

Faites vos jeux, rien ne va plus… BOULÈGUE ! BOULÈGUE !

Un loto qui bouscule les traditions, mais qui reste un VRAI loto suspense, adrénaline et éclats de rire garantis.

Bar et restauration sur place dès 19h

Entrée prix libre

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 info@lasoulane.com

English :

Compagnie Brûlure Indienne | Pomegranate Sounds

A unique lotto, musical and offbeat (catan, offbeat catan ohé ohé)!

It’s often said that the important thing is to participate? We’re here first and foremost to play. Lotto. Yes sir! And to win incongruous, offbeat prizes from your attic, to put them back into the loop and maybe win the quine!

? 3 boxes per person? All you have to do is bring in a second-hand lot (in good condition, of course!). Wacky, unusual prizes from your attic or garage: anything can be put back into the loop? and maybe win you the quine or the full box!

? Two competition DJs, records and balls, lots of them!

? We win together, we lose together? but above all, we laugh together!

Place your bets, nothing goes wrong? BOULÈGUE ! BOULÈGUE!

A lotto that shakes up traditions, but remains a REAL lotto: suspense, adrenalin and laughter guaranteed.

Bar and catering on site from 7pm

Admission free

