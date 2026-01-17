Loto Ski Club Piau Station de Piau Aragnouet
Loto Ski Club Piau Station de Piau Aragnouet mercredi 18 février 2026.
Loto Ski Club Piau
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 21:00:00
fin : 2026-02-18 23:00:00
Date(s) :
2026-02-18
La joyeuse équipe du Ski Club de Piau vous convie, au centre station pour une soirée LOTO en salle pique-nique. Venez partager un moment convivial !
Nombreux lots à gagner!
Vente des cartons sur place.
1 carton 4€ , 4 cartons 10€, 10 cartons 15€
Jetons 2€
Pensez à venir avec vos magnifiques sourires et votre bonne humeur!
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
The cheerful Piau Ski Club team invites you to the resort center for a LOTO evening in the picnic room. Come and share a convivial moment!
Lots of prizes to be won!
Boxes for sale on site.
1 card 4? 4 cards 10?, 10 cards 15?
Tokens 2?
Don’t forget to bring your smiles and your good mood!
L’événement Loto Ski Club Piau Aragnouet a été mis à jour le 2026-01-17 par OT de Piau-Engaly|CDT65