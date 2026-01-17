Loto Ski Club Piau Station de Piau Aragnouet

Loto Ski Club Piau

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 21:00:00

fin : 2026-02-25 23:00:00

Date(s) :

2026-02-25

La joyeuse équipe du Ski Club de Piau vous convie, au centre station pour une soirée LOTO en salle pique-nique. Venez partager un moment convivial !

Nombreux lots à gagner!

Vente des cartons sur place.

1 carton 4€

4 cartons 10€

10 cartons 15€

Jetons 2€

Pensez à venir avec vos magnifiques sourires et votre bonne humeur!

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The cheerful Piau Ski Club team invites you to the resort center for a LOTO evening in the picnic room. Come and share a convivial moment!

Lots of prizes to be won!

Boxes for sale on site.

1 card 4?

4 cards 10?

10 cards 15?

Tokens: 2?

Don’t forget to bring your smiles and your good mood!

