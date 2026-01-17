Loto Ski Club Piau Station de Piau Aragnouet
Loto Ski Club Piau Station de Piau Aragnouet mercredi 4 mars 2026.
Loto Ski Club Piau
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-04 21:00:00
fin : 2026-03-04 23:00:00
2026-03-04
La joyeuse équipe du Ski Club de Piau vous convie, au centre station pour une soirée LOTO en salle pique-nique. Venez partager un moment convivial !
Nombreux lots à gagner!
Vente des cartons sur place.
1 carton 4€
4 cartons 10€
10 cartons 15€
Jetons 2€
Pensez à venir avec vos magnifiques sourires et votre bonne humeur!
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
The cheerful Piau Ski Club team invites you to the resort center for a LOTO evening in the picnic room. Come and share a convivial moment!
Lots of prizes to be won!
Boxes for sale on site.
1 card 4?
4 cards 10?
10 cards 15?
Tokens: 2?
Don’t forget to bring your smiles and your good mood!
