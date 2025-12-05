Loto solidaire Salle Saint-Jean Anglet

Loto solidaire

Salle Saint-Jean 9 avenue de Brindos Anglet

Loto solidaire de Noël organisé par l’association HUMAN’ISA XXV, avec plus de 10 000 € de lots à remporter cave à vin, séjours à l’hôtel, forfaits de ski, appareils de cuisine, restaurants, bijoux, activités et bien d’autres surprises.

Buvette et espace restauration sur place.

Cette soirée est au profit de l’association étudiante de l’école d’ingénieurs Human’ISA, pour financer leur projet humanitaire. .

Salle Saint-Jean 9 avenue de Brindos Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

