Loto solidaire Salle Bil Toki Ascain

Informations pratiques

Ascain

Loto solidaire

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Rejoignez-nous pour un loto solidaire !

Ouverture des portes à 18h, début du loto à 19h.

Cet événement est organisé au profit de notre projet de 4L Trophy. Vos participations nous aident directement à financer notre aventure et les actions humanitaires qui l’accompagnent.

De nombreux lots sont à gagner tout au long de la soirée, et un snack sera disponible sur place.

Venez nombreux passer un bon moment tout en soutenant notre projet ! .

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Loto solidaire

L’événement Loto solidaire Ascain a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque