Loto solidaire Salle Bil Toki Ascain
samedi 26 septembre 2026 · Salle Bil Toki · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Loto solidaire
Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Rejoignez-nous pour un loto solidaire !
Ouverture des portes à 18h, début du loto à 19h.
Cet événement est organisé au profit de notre projet de 4L Trophy. Vos participations nous aident directement à financer notre aventure et les actions humanitaires qui l’accompagnent.
De nombreux lots sont à gagner tout au long de la soirée, et un snack sera disponible sur place.
Venez nombreux passer un bon moment tout en soutenant notre projet ! .
Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto solidaire
L’événement Loto solidaire Ascain a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain 15 septembre 2026
- Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain 15 septembre 2026
- Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Bureau d’Accueil Touristique Ascain 16 septembre 2026
- Marché hebdomadaire Place Pierre Loti Ascain 19 septembre 2026
- Concert du chœur d’hommes Bihotzez Église Notre Dame de l’Assomption Ascain 22 septembre 2026