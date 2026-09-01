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Loto solidaire Salle Bil Toki Ascain

samedi 26 septembre 2026 · Salle Bil Toki · Ascain

Loto solidaire Salle Bil Toki Ascain

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Bil Toki
Adresse
24 route de Saint Ignace
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
7 7 7 Tarif de base - plein tarif

Ascain

Loto solidaire

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Rejoignez-nous pour un loto solidaire !
Ouverture des portes à 18h, début du loto à 19h.
Cet événement est organisé au profit de notre projet de 4L Trophy. Vos participations nous aident directement à financer notre aventure et les actions humanitaires qui l’accompagnent.
De nombreux lots sont à gagner tout au long de la soirée, et un snack sera disponible sur place.
Venez nombreux passer un bon moment tout en soutenant notre projet !   .

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  ascain@otpaysbasque.com

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English : Loto solidaire

L’événement Loto solidaire Ascain a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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