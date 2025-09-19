Loto solidaire Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 18:00 – 22:00

Gratuit : non 3 € la grille 8 € la plaque de 3 16 € deux plaques et un cocktail Réservation : helloasso.com/associations/regart-s-nantes/evenements/soiree-loto-3 Tout type de public

Soirée loto solidaire pour financer les actions de l’association Regart’s et passer un bon moment !

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr 02 40 85 63 27 https://www.associationregartsnantes.org/