Loto Solidaire de la Croix-Rouge – Laval, 16 mai 2025 18:00, Laval.

Mayenne

Loto Solidaire de la Croix-Rouge Salle du bâtiment 13 Quartier Ferrié Laval Mayenne

Début : 2025-05-16 18:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Venez tenter votre chance pour la bonne cause ! Participez au loto solidaire de la Croix-Rouge à Laval des lots à gagner et un bel élan de solidarité à soutenir !

Dans le cadre de leur formation en BUT Techniques de Commercialisation à l’IUT de Laval, cinq étudiantes organisent un loto solidaire en partenariat avec la Croix-Rouge. Cet événement se tiendra le 16 mai 2025 dans la salle du bâtiment 13 au Quartier Ferrié.

L’objectif de cette initiative est de réunir un large public autour d’un moment convivial et solidaire, tout en récoltant des fonds pour soutenir les missions humanitaires de la Croix-Rouge. Ce loto sera également l’occasion de mettre en lumière les actions locales de l’association, qui œuvre au quotidien pour venir en aide aux plus vulnérables.

De nombreux lots seront à gagner dans une ambiance chaleureuse et festive. Venez tenter votre chance et contribuer à une belle cause ! .

Salle du bâtiment 13 Quartier Ferrié

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 71 97 94 31 nattymarie05@gmail.com

English :

Come and try your luck for a good cause! Take part in the Red Cross solidarity bingo in Laval: prizes to be won and a great show of solidarity to be supported!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück für einen guten Zweck! Nehmen Sie am Solidaritätslotto des Roten Kreuzes in Laval teil: Es gibt viel zu gewinnen und eine schöne Welle der Solidarität zu unterstützen!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna per una buona causa! Partecipate al bingo solidale della Croce Rossa a Laval, con premi in palio e una grande dimostrazione di solidarietà da sostenere!

Espanol :

¡Ven a probar suerte por una buena causa! Participe en el bingo solidario de la Cruz Roja en Laval, ¡con premios para ganar y una gran muestra de solidaridad que hay que apoyar!

