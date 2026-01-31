Loto Solidaire de la Frat’ Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES
Loto Solidaire de la Frat’ Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES samedi 7 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 14:00 –
Gratuit : non 1 carton 3 €, 5 cartons 12 € Réservation fortement conseillée sur animation.sociale@lafrat-nantes.org en précisant le nombre de joueurs. Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
L’association « Les oeuvres sociales de la Fraternité » organise son deuxième loto solidaire. Les fonds récoltés servent directement à financer nos actions de solidarité au quotidien à destination des personnes en situation de précarité. De superbes lots mis en jeu: un vélo vintage, un autocuisuer, un home cinéma, des places de cinéma et bien d’autres surprises!
Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES 44100
Afficher la carte du lieu Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri et trouvez le meilleur itinéraire