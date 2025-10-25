Loto solidaire Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Loto solidaire Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.

Loto solidaire

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

Date(s) :

2025-10-25

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire. Les bénéfices seront reversés au Centre François Baclesse, expert en cancérologie.

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire. Les bénéfices seront reversés au Centre François Baclesse, expert en cancérologie.

Sur inscription. Dès 12 ans. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Loto solidaire

The Domitys residence is hosting a charity bingo to raise funds for « Enfin le bonheur », a shelter for pets.

German : Loto solidaire

Die Residenz Domitys Les Safrans bietet Ihnen dieses solidarische Lotto an. Der Erlös kommt dem Centre François Baclesse zugute, einem Experten für Krebserkrankungen.

Italiano :

La residenza Domitys Les Safrans organizza questa tombola di beneficenza. L’intero ricavato sarà devoluto al Centro oncologico François Baclesse.

Espanol :

La residencia Domitys Les Safrans organiza este bingo benéfico. La recaudación se destinará íntegramente al Centro Oncológico François Baclesse.

L’événement Loto solidaire Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Normandie Pays d’Auge