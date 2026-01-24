Loto solidaire Galgon

Loto solidaire

Loto solidaire Galgon vendredi 6 février 2026.

Loto solidaire

salle de fêtes Galgon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Animé par les collégiens et lycéens de l’Aumônerie du Fronsadais, au bénéfice de l’association Evazion, pour réaliser les rêves d’enfants atteints de maladies graves

nombreux lots à gagner   .

salle de fêtes Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 38 01 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto solidaire Galgon a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Fronsadais