Loto solidaire Galgon

salle de fêtes Galgon Gironde
Animé par les collégiens et lycéens de l’Aumônerie du Fronsadais, au bénéfice de l’association Evazion, pour réaliser les rêves d’enfants atteints de maladies graves
nombreux lots à gagner .
