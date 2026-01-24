Loto solidaire Galgon

Loto solidaire

Animé par les collégiens et lycéens de l’Aumônerie du Fronsadais, au bénéfice de l’association Evazion, pour réaliser les rêves d’enfants atteints de maladies graves

nombreux lots à gagner .

salle de fêtes Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 38 01 32

