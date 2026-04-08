Loto solidaire Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 18:00 – 21:00

Gratuit : non 3€ la grille8€ la plaque de 316€ deux plaques et un cocktail Tout public

L’association Regart’s accompagne des habitantes du quartier pour organiser des Voyages culturels en France et en Europe.Participer à ce loto, c’est les aider à financer ces voyages et c’est aussi tenter de gagner de nombreux lots (places pour des parcs, places Calicéo, trottinette, entrées dans des lieux de loisirs, bons de réductions, massages, coiffure….).

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr 0240856327 https://www.associationregartsnantes.org/



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