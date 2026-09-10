Loto solidaire avenue des dunes Merville-Franceville-Plage
samedi 14 novembre 2026 · avenue des dunes · Merville-Franceville-Plage
Informations pratiques
Merville-Franceville-Plage
Loto solidaire
avenue des dunes Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Loto organisé par le Rotary Club de Merville-Franceville-Plage, au profit de l’association Côte Fleurie Propre pour sensibiliser les enfants à la protection du littoral grâce au jeu pédagogique « Mission Plage Propre – Agir c’est magique ! » Buvette et restauration sur place.
Loto organisé par le Rotary Club de Merville-Franceville-Plage, au profit de l’association Côte Fleurie Propre pour sensibiliser les enfants à la protection du littoral grâce au jeu pédagogique « Mission Plage Propre – Agir c’est magique ! » Buvette et restauration sur place. .
avenue des dunes Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 52 56 89 82
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English : Loto solidaire
A lottery organised by the Rotary Club of Merville-Franceville-Plage, in aid of the Côte Fleurie Propre charity, to raise children’s awareness of coastal conservation through the educational game ‘Mission Plage Propre – Taking action is magic!’. Refreshments and food available on site.
L’événement Loto solidaire Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge
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